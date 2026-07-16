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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Трамп розглядає розширення військової операції проти Ірану — WSJ

Такий розвиток подій може спричинити зростання цін на бензин.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Війна в Ірані

Війна в Ірані / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп схиляється до подальшого розширення військових операцій проти Ірану після наради з найближчими радниками в Ситуаційній кімнаті.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, серед варіантів, які обговорюються, — посилення повітряних ударів, розгортання сухопутних військ для захоплення іранських територій поблизу Ормузької протоки, а також бомбардування ядерного об’єкта на горі Пікакс.

Як зазначає WSJ, Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Водночас американські чиновники, які поспілкувалися з виданням, стверджують, що президент США неохоче ставиться до ідеї застосування сухопутних військ після того, як раніше відмовився від погроз захопити острів Харг.

Водночас, за оцінкою журналістів, якщо Трамп все ж вирішить розширити військову операцію проти Ірану, це ще глибше втягне США у конфлікт на Близькому Сході. Видання зазначає, що такий розвиток подій може спричинити зростання цін на бензин, а також ускладнити політичні плани Республіканської партії напередодні проміжних виборів.

Раніше повідомлялося, що Іран здійснив інтенсивну атаку по території Бахрейну.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон запровадить повну блокаду суден, які прямують до іранських портів або перевозять іранські вантажі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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