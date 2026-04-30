Трамп розгляне новий план війни в Ірані: короткі удари і сухопутна операція – Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер у четвер, 30 квітня, представить президенту Дональду Трампу нові плани можливих військових дій в Ірані,

Про це повідомляє Axios з посиланням на поінформовані джерела.

Ця доповідь може свідчити, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб спробувати вийти з глухого кута в переговорах або завдати остаточного удару перед завершенням війни.

Реклама

Три джерела, знайомі з ситуацією, розповіли, що CENTCOM підготував план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану — ймовірно, включаючи об’єкти інфраструктури.

«Є надія, що Іран тоді повернеться за стіл переговорів, продемонструвавши велику гнучкість у ядерному питанні», — пише видання.

Інший план, який буде представлений Трампу, зосереджений на захопленні частини Ормузької протоки з метою відкриття торговельного судноплавства. За словами одного зі співрозмовників видання, така операція може передбачати залучення сухопутних військ.

Існує ще один план, який обговорювався раніше — операція сил спеціального призначення з метою «забезпечення безпеки», інакше кажучи захоплення, іранських запасів високозбагаченого урану.

Реклама

Видання наголосило, що Купер провів аналогічний брифінг для Трампа 26 лютого, за два дні до того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

Одне джерело, близьке до Трампа, заявило, що саме цей брифінг сприяв рішенню президента США розпочати війну в Ірані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають намір продовжувати блокаду іранських портів, поки Тегеран не погодиться на американські умови щодо відмови від ядерної зброї. «Блокада ефективніша за бомбардування», — заявив Дональд Трамп.

