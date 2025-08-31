Трамп розгнівався через тріщину в Білому домі – що сталося

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп влаштував черговий скандал — цього разу через ремонт Трояндового саду Білого дому. На своїй платформі Truth Social він повідомив, що помітив тріщину завдовжки близько 23 метрів у нещодавно покладених кам’яних плитах.

Про це повідомляє Bild.

За словами Трампа, пошкодження виникло через те, що робітники протягували важкий візок плитами. Він назвав їх “дурними людьми”, опублікував кадри з камер спостереження та наказав знайти винних.

Президент пообіцяв замінити пошкоджений камінь, стягнути витрати з підрядника і не допускати його до подальших робіт у Білому домі. “Ми зловили їх на місці злочину. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, — додав Трамп.

Раніше цього літа за його розпорядженням у Трояндового саду провели реконструкцію: газон замінили кам’яними плитами, щоб гостям було зручніше ходити у взутті на підборах.

