ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
2 хв

Трамп розгнівався через заяви про "перемогу Путіна"

Американський президент вважає, що «дуже нечесні ЗМІ» розгорнули кампанію проти його зустрічі з Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп з гнівом відреагував на повідомлення в ЗМІ про те, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці уже стала перемогою господаря Кремля.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами «дуже нечесні ЗМІ» розгорнули кампанію проти зустрічі з Путіним та «постійно цитують звільнених невдах та справді дурних людей».

У цьому контексті Дональд Трамп згадав свого колишнього радника з національної безпеки під час першої президентської каденції Джона Болтона, який заявив, що ця зустріч означає, що «Путін уже переміг».

«Що це взагалі означає? Ми перемагаємо в УСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я безкоштовно отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини б сказали, що я уклав погану угоду!», — обурено написав президент США.

Тих, хто поширює такі наративи, Трамп назвав «хворими та нечесними людьми», які ненавидять Америку.

«Але це не має значення, бо ми виграємо в усьому!!!» — запевнив він.

Натомість у попередньому дописі в соцмережі президент США похвалив європейських лідерів, з якими у нього запланована відеоконференція з приводу зустрічі з Путіним. На цій віртуальній зустрічі буде присутнім також президент України Володимир Зеленський.

«Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду», — написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 серпня прибув до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

До участі у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, планують долучитися лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie