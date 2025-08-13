Трамп розгнівався через заяви про "перемогу Путіна"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп з гнівом відреагував на повідомлення в ЗМІ про те, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці уже стала перемогою господаря Кремля.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами «дуже нечесні ЗМІ» розгорнули кампанію проти зустрічі з Путіним та «постійно цитують звільнених невдах та справді дурних людей».

У цьому контексті Дональд Трамп згадав свого колишнього радника з національної безпеки під час першої президентської каденції Джона Болтона, який заявив, що ця зустріч означає, що «Путін уже переміг».

«Що це взагалі означає? Ми перемагаємо в УСЬОМУ. Фейкові новини працюють понаднормово (без податку на понаднормову роботу!). Якби я безкоштовно отримав Москву та Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові новини б сказали, що я уклав погану угоду!», — обурено написав президент США.

Тих, хто поширює такі наративи, Трамп назвав «хворими та нечесними людьми», які ненавидять Америку.

«Але це не має значення, бо ми виграємо в усьому!!!» — запевнив він.

Натомість у попередньому дописі в соцмережі президент США похвалив європейських лідерів, з якими у нього запланована відеоконференція з приводу зустрічі з Путіним. На цій віртуальній зустрічі буде присутнім також президент України Володимир Зеленський.

«Незабаром поспілкуюся з європейськими лідерами. Вони чудові люди, які хочуть побачити угоду», — написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 серпня прибув до Берліна для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

До участі у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, планують долучитися лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, а також представники Євросоюзу та НАТО.

Після обговорення очікується, що Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс проведуть окрему онлайн-зустріч із європейськими лідерами.