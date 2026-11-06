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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп розкритикував заборону на імпорт палива з РФ: що відповів на запитання про танкер

Президент США пообіцяв вивчити питання після нагадування про заборону на ввезення російських нафтопродуктів.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав «досить поганим» закон, який забороняє імпорт російського палива до США. Так він відповів журналісту під час спілкування з пресою в Білому домі.

Журналіст запитав президента про танкер із російським дизельним пальним, що прямує до США, та нагадав про заборону на імпорт російських нафтопродуктів, запроваджену 2022 року.

Спочатку Трамп уточнив, чи йдеться про закон Джонса. Коли журналіст пояснив, що має на увазі інший документ, ухвалений Конгресом і підписаний Джо Байденом, президент розкритикував його.

«А, Байденом? Як ви взагалі імпортуєте… Що ж, тоді це, мабуть, досить поганий закон. Я вивчу це питання. Звичайно», — заявив Трамп.

Раніше ми писали про те, що дизельна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала критику як в Україні, так і у США. У Вашингтоні група сенаторів від обох партій поставила під сумнів законність домовленості, посилаючись на ухвалену 2022 року заборону на імпорт російської нафти.

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