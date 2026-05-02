Трамп розкрив, як збирається захопити Кубу

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати можуть негайно взяти Кубу під контроль, бо острів «у біді».

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише Fox News.

Водночас американський президент пов’язав можливі подальші кроки США з війною проти Ірану. За його словами, Вашингтон спершу має «завершити одну справу», після чого зможе перейти до кубинського напрямку.

Трамп також описав сценарій, за якого один з американських авіаносців після операцій поблизу Ірану може підійти до узбережжя Куби. Він припустив, що сама демонстрація сили змусить Гавану капітулювати.

Жодних конкретних деталей щодо можливих дій США проти Куби Трамп не навів. У Білому домі, за даними Fox News, не відповіли, чи були його слова гіпотетичними, чи відображають реальні політичні плани адміністрації.

Раніше Дональд Трамп анонсував можливу військову операцію на Кубі, назвавши її «новим світанком» для кубинського народу після 70 років очікування. Американський президент заявив, що вважає себе «миротворцем», який, за його словами, «врегулював вісім воєн», і додав, що «іноді доводиться втручатися». Після цього він перейшов до теми Куби.

