Трамп розкрив, кого насправді боїться Путін
Трамп заявив, що саме завдяки США вдається впливати та стримувати Росію.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що НАТО тримається на американській силі. Також за словами американського лідера, ключовим фактором стримування агресії Кремля є потужність Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Clash Report.
Трамп наголосив на тому, що без участі США структура Північноатлантичного альянсу втрачає свою вагу в очах Росії.
«НАТО — це ми. Путін боїться нас, він не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки», — підкреслив чинний президент США.
Також Трамп додав, що і надалі продовжує працювати над українським питанням, хоч на його думку, міг цього і не робити.
«Ми працюємо з ними над Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас. Нам не потрібно цього робити», — підкреслив президент США.
