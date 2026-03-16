Трамп розкрив, кого насправді боїться Путін

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що НАТО тримається на американській силі. Також за словами американського лідера, ключовим фактором стримування агресії Кремля є потужність Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп наголосив на тому, що без участі США структура Північноатлантичного альянсу втрачає свою вагу в очах Росії.

«НАТО — це ми. Путін боїться нас, він не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки», — підкреслив чинний президент США.

Також Трамп додав, що і надалі продовжує працювати над українським питанням, хоч на його думку, міг цього і не робити.

«Ми працюємо з ними над Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас. Нам не потрібно цього робити», — підкреслив президент США.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков стверджує, що американський президент, попри війну в Ірані, залишається залученим до українського питання.

Також ми писали, що експерт з Великої Британії пояснив, що далекобійні удари України по російській військовій інфраструктурі вже відчутно впливають на можливості РФ.

Раніше ми писали, аналітики вважають, що війна в Ірані може відволікти увагу Заходу від України, підвищити ціни на нафту та посилити позиції Росії як у політичному, так і в економічному вимірі.