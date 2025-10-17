Трамп розкрив несподіваний план переговорів з Путіним і Зеленським у Будапешті

Дональд Трамп / © Скріншот

Реклама

Під час сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутньої зустрічі з Путіним у Будапешті.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції зустрічі.

Коментуючи майбутні переговори в Угорщині, американський президент зазначив, що зустріч проходитиме саме в Будапешті через добре ставлення до Віктора Орбана.

Реклама

«Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, подобається мені. Це найбезпечніша країна. Він добре виконав свою роботу. Він був дуже добрим лідером у сенсі управління своєю країною. Він не має багатьох проблем, які є в інших країнах», — наголосив Трамп.

Президент США продемонстрував, що усвідомлює всю складність такого формату, визнавши напружені стосунки між президентами України та Росії.

«Є велика нелюбов між двома провідниками, двоє один одного дуже й дуже не люблять», — зазначив він.

Водночас Трамп у своєму фірмовому стилі «ділка» висловив упевненість, що зможе виступити ефективним посередником: «Але ми зробимо так, щоб усім було зручно».

Реклама

За його словами, буде «подвійна зустріч». Водночас Володимир Зеленський буде «на зв’язку» з Трампом.

Дональд Трамп також зазначив, що Путін повинен погодитися на зустріч, якщо «хоче зупинити війну».

Нагадаємо, 17 жовтня під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп прокоментував можливість завдавання ударів вглиб території Росії. Він назвав це «предметом для розмови», водночас визнавши, що такий крок означатиме ескалацію конфлікту.