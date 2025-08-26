Трамп розкрив плани щодо закінчення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп заявив, що має намір організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, щоб якнайшвидше завершити війну. Трамп підкреслив, що США будуть використовувати економічні санкції, щоб досягти цієї мети.

Про це йшлося під час засідання Сенату.

«Мені потрібно домогтися, щоб вони обидва були разом», — сказав Трамп.

Водночас, попри використання економічних санкцій, США не планують втручатися у військовий конфлікт, оскільки це може призвести до світової війни.

«У нас є економічні санкції. Я говорю про економічні, тому що ми не збираємося вплутуватися у світову війну», — наголосив Трамп.

Трамп висловив надію, що проблеми з війною в Україні будуть вирішені «дуже швидко».

Також він додав, що США нарощуватимуть постачання озброєнь членам НАТО, які надають військову допомогу Україні.

Нагадаємо, американський президент Трамп також заявив, що США «не фінансуватимуть війну», тобто більше не надаватимуть Україні безкоштовну військову допомогу і повідомив, хто саме гарантуватиме безпеку Україні. Президент США оголосив про новий підхід і пояснив, як Захід забезпечуватиме підтримку.