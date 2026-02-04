Трамп розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорював, зокрема, війну Росії проти України та купівлю нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів.

У своїй соцмережі Truth Social американський лідер традиційно назвав розмову із Сі «чудовою».

«Це була довга і ретельна розмова, під час якої обговорювалися багато важливих тем, у тому числі торгівля, військові питання, квітнева поїздка, яку я здійсню до Китаю (яку дуже чекаю!)» — написав Трамп.

Реклама

Серед тем, які обговорили лідери двох країн, він назвав російсько-українську війну, Тайвань, ситуацію з Іраном, купівлю нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів та інші.

«Відносини з Китаєм і мої особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном надзвичайно добрі, і ми обоє розуміємо, наскільки важливо їх підтримувати», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 4 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Переговори відбулися через кілька годин після того, як Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.