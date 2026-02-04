ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
517
Час на прочитання
1 хв

Трамп розкрив подробиці розмови з Сі Цзіньпіном

Президент США озвучив теми, які обговорював із лідером КНР.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном

Трамп поспілкувався з Сі Цзіньпіном / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном обговорював, зокрема, війну Росії проти України та купівлю нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів.

У своїй соцмережі Truth Social американський лідер традиційно назвав розмову із Сі «чудовою».

«Це була довга і ретельна розмова, під час якої обговорювалися багато важливих тем, у тому числі торгівля, військові питання, квітнева поїздка, яку я здійсню до Китаю (яку дуже чекаю!)» — написав Трамп.

Серед тем, які обговорили лідери двох країн, він назвав російсько-українську війну, Тайвань, ситуацію з Іраном, купівлю нафти та газу Китаєм у Сполучених Штатів та інші.

«Відносини з Китаєм і мої особисті стосунки з президентом Сі Цзіньпіном надзвичайно добрі, і ми обоє розуміємо, наскільки важливо їх підтримувати», — наголосив Дональд Трамп.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 4 лютого, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Переговори відбулися через кілька годин після того, як Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дата публікації
Кількість переглядів
517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie