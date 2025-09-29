Трамп розкрив таємницю: що змушує іноземних лідерів "панікувати в Овальному кабінеті"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що деякі з найякісніших 24-каратних золотих елементів використовуються в оформленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому.

Про це він написав у повідомленні у соцмережі.

© фото з соцмереж

“У оздобленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому використано золото 24-каратної проби найвищої якості. Іноземні лідери та всі інші “панікують”, коли бачать цю якість і красу”, — написав він.

Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував завершення ще однієї війни.