- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп розкрив таємницю: що змушує іноземних лідерів "панікувати в Овальному кабінеті"
Дональд Трамп заявив, що іноземні лідери “панікують”, коли бачать розкішне оздоблення Овального кабінету Білого дому з 24-каратного золота.
Президент США Дональд Трамп заявив, що деякі з найякісніших 24-каратних золотих елементів використовуються в оформленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому.
Про це він написав у повідомленні у соцмережі.
“У оздобленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому використано золото 24-каратної проби найвищої якості. Іноземні лідери та всі інші “панікують”, коли бачать цю якість і красу”, — написав він.
За словами Трампа, закордонні лідери та всі, хто потрапляє до цих приміщень, “фактично панікують”, побачивши “якість і красу” інтер’єрів, оздоблених золотом найвищої проби.
Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував завершення ще однієї війни.