Світ
26
1 хв

Трамп розкрив таємницю: що змушує іноземних лідерів "панікувати в Овальному кабінеті"

Дональд Трамп заявив, що іноземні лідери “панікують”, коли бачать розкішне оздоблення Овального кабінету Білого дому з 24-каратного золота.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що деякі з найякісніших 24-каратних золотих елементів використовуються в оформленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому.

Про це він написав у повідомленні у соцмережі.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

“У оздобленні Овального кабінету та Кабінетної кімнати Білого дому використано золото 24-каратної проби найвищої якості. Іноземні лідери та всі інші “панікують”, коли бачать цю якість і красу”, — написав він.

За словами Трампа, закордонні лідери та всі, хто потрапляє до цих приміщень, “фактично панікують”, побачивши “якість і красу” інтер’єрів, оздоблених золотом найвищої проби.

Нагадаємо, що раніше Трамп анонсував завершення ще однієї війни.

