Трамп розлючений через "зраду" Лондона: чому Британія закрила авіабази для літаків США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Велика Британія не дозволить Сполученим Штатам використовувати бази Королівських військово-повітряних сил для завдавання ударів по цивільній інфраструктурі Ірану, зокрема по мостах та електростанціях.

Про це повідомляє видання The i Paper з посиланням на власні джерела в урядових колах.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Тегерану масштабною відплатою, якщо той не відкриє Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

Реклама

«День електростанції» та «День мосту»: плани Трампа

У вівторок Дональд Трамп публічно заявив про готовність знищити ключові об’єкти життєзабезпечення Ірану. Він назвав потенційні операції «Днем електростанції» та «Днем мосту».

«У них не буде мостів. У них не буде електростанцій. У них не буде нічого», — заявив Трамп, додавши, що «не буде продовжувати, тому що є речі гірші за ці дві».

Президент США також зазначив, що його пріоритетом було б захоплення іранської нафти: «Якби у мене був вибір, що б я хотів зробити? Забрати нафту. Тому що вона доступна для всіх. Вони нічого не можуть з цим зробити. Якщо б це залежало від мене, я б забрав нафту, я б зберіг нафту, заробив би багато грошей».

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер ще раніше окреслив чіткі межі співпраці. Доступ американських військових до британських баз обмежений лише місіями, спрямованими на послаблення оборонних можливостей Ірану, таких як ракетні шахти чи склади.

Реклама

За даними i Paper, Лондон вважає, що удари по мостах та електростанціях не підпадають під оборонне визначення. Експерти з міжнародного права попереджають, що такі дії США можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

Представник Міністерства оборони Великої Британії заявив: «Велика Британія дозволила Сполученим Штатам використовувати британські бази для оборонних місій зі знищення іранського ракетного потенціалу, який загрожує британському населенню, базам і нашим партнерам у регіоні».

Відмова Британії викликала роздратування у Вашингтоні. Дональд Трамп у своїх коментарях знову розкритикував Стармера, порівнявши його з прем’єр-міністром 1930-х років, який намагався умиротворити нацистську Німеччину.

«Нам не потрібен ще один Невілл Чемберлен, згодні? Нам не потрібен Невілл Чемберлен», — підкреслив Трамп.

Реклама

Попри це, Лондон продовжує наполягати на дотриманні правил ведення війни. Річард Форд, член Комітету у закордонних справах від Ліберально-демократичної партії та колишній офіцер британської армії, наголосив:

«Правила ведення бойових дій існують з дуже вагомих причин. Вони запобігають перетворенню дисциплінованого застосування сили на нестримне кровопролиття, мотивоване жагою крові».

У вівторок британське військове керівництво проводить віртуальну конференцію за участю представників оборонних відомств понад 40 країн. Головна мета — обговорення планів щодо звільнення Ормузької протоки та забезпечення вільного проходу торговельних суден.

Як стверджує видання, поки що Вашингтон не надсилав офіційного запиту на використання баз для ударів по інфраструктурі, проте в Лондоні вже дали зрозуміти: на подібні операції буде накладено вето. Це рішення ризикує остаточно заморозити відносини між лідерами двох країн на тлі глобальної енергетичної кризи.

Реклама

Нагадаємо, Трамп розкритикував союзників, які, за його словами, не надали підтримки Сполученим Штатам у війні в Ірані.

Під час пресконференції він заявив, що Японія, Австралія, Південна Корея та країни НАТО «не допомогли» США, водночас нагадавши про присутність американських військових у цих державах для їхнього захисту.

Натомість Трамп позитивно оцінив участь країн Перської затоки, зокрема Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну та Кувейту, підкресливши їхню роль у контексті близькості до конфлікту.

Також Трамп заявляв, що напруження у відносинах між Вашингтоном і НАТО виникло через ситуацію навколо Гренландії.

Реклама

За його словами, саме це питання стало відправною точкою розбіжностей, оскільки США зацікавлені в острові, однак союзники не підтримують таку позицію.

Трамп також неодноразово критикував Північноатлантичний альянс, заявляючи, що НАТО, на його думку, не надає достатньої підтримки Сполученим Штатам.