Трамп розлютив Кремль: у "ВКонтакте" розпочалася хвиля атак на президента США

Дональд Трамп та Володимир Путін. / © Getty Images

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Після того, як Дональд Трамп різко висловився про президента РФ Володимира Путіна, назвавши його “збожеволілим” та звинуватив у “безглуздих убивствах”, у російських соцмережах розгорнулася хвиля бот-атаки проти президента США.

Про це повідомляє Newsweek.

Згідно з розслідуванням російського незалежного агентства “Агентство”, від неділі у соцмережі “ВКонтакте” з’явилося майже тисяча образливих постів на адресу Трампа. Акаунти, які, за словами аналітиків Botnadzor, працюють в інтересах Кремля, звинуватили його у “недоумстві”, називали “клоуном” і “шоуменом”.

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Раніше прокремлівські боти уникали різких висловлювань на адресу Трампа, обмежуючись нейтральною риторикою. Але після його заяв, що “Путін щось собі дозволяє” і скидає ракети на українські міста “без жодної причини”, їхній тональність змінилася.

“Це не Путін збожеволів, а Трамп”, — йдеться в одному з повідомлень. В інших коментарях він фігурує як “людина, яка хоче сидіти на двох стільцях”, що в російській ідіомі означає спробу догодити обом сторонам.

Президент США також натякнув на незадоволення діями Володимира Зеленського, заявивши, що “все, що він говорить, створює проблеми”. Але жодних чітких дій чи реакцій з боку Білого дому оголошено не було.

Аналітики припускають, що така онлайн-реакція з боку прокремлівських акаунтів свідчить про те, що в Москві не схвалюють зміну тону Трампа, попри його нещодавню “добру” розмову з Путіним.

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Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін “абсолютно збожеволів” і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.