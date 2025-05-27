ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

Трамп розлютив Кремль: у "ВКонтакте" розпочалася хвиля атак на президента США

Прокремлівські акаунти у “ВКонтакте” перейшли від стриманості до образ після слів Трампа про Путіна. У РФ назвали президента США “клоуном” і “недоумком”

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп та Володимир Путін

Дональд Трамп та Володимир Путін. / © Getty Images

Після того, як Дональд Трамп різко висловився про президента РФ Володимира Путіна, назвавши його “збожеволілим” та звинуватив у “безглуздих убивствах”, у російських соцмережах розгорнулася хвиля бот-атаки проти президента США.

Про це повідомляє Newsweek.

Згідно з розслідуванням російського незалежного агентства “Агентство”, від неділі у соцмережі “ВКонтакте” з’явилося майже тисяча образливих постів на адресу Трампа. Акаунти, які, за словами аналітиків Botnadzor, працюють в інтересах Кремля, звинуватили його у “недоумстві”, називали “клоуном” і “шоуменом”.

Раніше прокремлівські боти уникали різких висловлювань на адресу Трампа, обмежуючись нейтральною риторикою. Але після його заяв, що “Путін щось собі дозволяє” і скидає ракети на українські міста “без жодної причини”, їхній тональність змінилася.

“Це не Путін збожеволів, а Трамп”, — йдеться в одному з повідомлень. В інших коментарях він фігурує як “людина, яка хоче сидіти на двох стільцях”, що в російській ідіомі означає спробу догодити обом сторонам.

Президент США також натякнув на незадоволення діями Володимира Зеленського, заявивши, що “все, що він говорить, створює проблеми”. Але жодних чітких дій чи реакцій з боку Білого дому оголошено не було.

Аналітики припускають, що така онлайн-реакція з боку прокремлівських акаунтів свідчить про те, що в Москві не схвалюють зміну тону Трампа, попри його нещодавню “добру” розмову з Путіним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Путін “абсолютно збожеволів” і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie