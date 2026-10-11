Трамп розлютив навіть своїх: у Конгресі готують законопроєкт щодо російської нафти

Конгрес США / © Associated Press

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У Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон підтримав ініціативу колеги Браяна Фіцпатріка та назвав рішення президента США Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального серйозною помилкою.

Про це повідомляє Уукраїнська правда із посиланням на американських законодавців.

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Конгресмен Браян Фіцпатрік заявив про підготовку відповідного законопроєкту. Документ планують назвати «Закон Рональда Рейгана „Мир через силу“.

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Своєю чергою, Дон Бейкон підтвердив, що підтримає цю ініціативу. Він різко розкритикував рішення Трампа щодо російського дизельного пального, заявивши, що воно має вигляд слабкості перед Кремлем.

«Я можу говорити лише за себе і, можливо, за своїх близьких друзів-республіканців. Ми категорично не згодні з президентом у цьому питанні. Я вважаю це серйозною помилкою. Це виглядає як слабкість: президент іде назустріч Путіну, який є диктатором і воєнним злочинцем. Ми маємо стояти на боці України, демократії, яку вторгли та міста якої бомблять. Дозволяючи купівлю російського дизельного пального, ми даємо гроші російській економіці та її військовій машині», — заявив Бейкон.

Конгресмен також нагадав, що ще рік тому Трамп критикував європейські країни за закупівлі російського газу. На думку Бейкона, нинішнє рішення американського президента суперечить такій позиції.

«Тому я повністю не згоден із цим рішенням, а політику президента щодо Росії та України вважаю провальною. Я та республіканці „старої школи“, прихильники Рональда Рейгана, дуже розчаровані», — наголосив він.

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Бейкон припустив, що одним із мотивів рішення Трампа могло бути прагнення знизити вартість дизельного пального напередодні проміжних виборів у США. За його словами, ціна наразі становить близько шести доларів за галон, що є значним навантаженням для американських споживачів.

Водночас конгресмен заявив, що, на його думку, більшість американців розуміє наслідки такого кроку.

«Опитування постійно показують, що близько 70% підтримують Україну, хоч думки щодо форми підтримки різняться (більше військової допомоги чи санкції). Більшість сприймає це рішення як слабкість щодо Путіна, і президенту це не допоможе», — сказав Бейкон.

Він також розкритикував підхід Трампа до зовнішньої політики, зауваживши, що той часто розглядає міжнародні відносини крізь призму практичної вигоди.

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«Президент завжди мислив транзакційно. Хотів би я, щоб у нього був міцніший моральний компас. Ми маємо робити те, що правильно, а не те, що дає нам копійки. Він виглядає так, ніби допомагає Путіну, і це жахливе, хибне рішення», — наголосив конгресмен.

Бейкон повідомив, що перед розмовою з журналістами спілкувався з Браяном Фіцпатріком і вирішив долучитися до його законодавчої ініціативи. Він планує стати другим республіканцем, який підпише законопроєкт, а також одним із перших його співавторів.

«Це добра ініціатива: вона дозволяє нам голосувати за совістю й показати, що Конгрес стоїть з Україною, а не з Росією. Чесно кажучи, настав час поставити президента в незручне становище. Те, що він робить, — ганьба для нашої країни, і я не боюся цього казати», — підсумував Бейкон.

Раніше повідомлялося, що заява Дональда Трампа про закупівлю російського дизельного пального та послаблення санкцій може ускладнити мирні переговори щодо України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

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