Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість звільнення двох своїх ключових політичних радників після повідомлень про їхню оплачувану роботу на користь проросійського уряду на Балканах.

Про це пише CNN.

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Йдеться про Джеймса Блера, який очолює зовнішній політичний штаб Трампа, та Кріса ЛаСівіту — співкерівника президентської кампанії 2024 року. Трамп заявив, що може негайно звільнити їх, якщо з’ясується, що робота на інших клієнтів створює конфлікт інтересів.

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«Якщо є конфлікт інтересів, я звільню їх, негайно!» — заявив Трамп.

Трамп був розлючений публікацією

Як повідомили CNN джерела, Трамп до появи публікації The New York Times не знав, що Блер і ЛаСівіта минулого тижня перебували на Балканах та отримували гроші за роботу для уряду Республіки Сербської.

Після того як президенту повідомили про майбутню публікацію, він почав телефонувати своїм союзникам, щоб дізнатися їхню думку щодо ситуації.

Одне з джерел описало Трампа як роздратованого, а впливовий республіканець, який підтримує з ним зв’язок, сказав CNN, що президент був «розлючений» матеріалом. Особливо його обурило те, що радники перебували за кордоном у розпал підготовки до проміжних виборів, водночас заробляючи на своїх зв’язках із президентом.

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«Абсолютна глухота до ситуації», — охарактеризував поведінку радників один із республіканців.

Радники Трампа отримали сотні тисяч доларів

За даними The New York Times, Блер і ЛаСівіта їздили до Республіки Сербської напередодні місцевих виборів. За роботу з консультування уряду території з питань голосування вони, як повідомляється, отримали по кількасот тисяч доларів через вашингтонську юридичну фірму.

Республіка Сербська є частиною Боснії і Герцеговини та має тісні політичні зв’язки з Москвою. Її влада вважається проросійською.

Блер і ЛаСівіта стверджують, що працювали саме на уряд, а не на націоналістичну партію, яка його контролює.

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Трамп відмежувався від опальних радників

Водночас президент намагається дистанціюватися від своїх радників, наголошуючи, що вони не є штатними працівниками Білого дому.

«Кріс ЛаСівіта та Джеймс Блер є зовнішніми консультантами. Вони не працюють на мене, окрім як зовнішні консультанти», — написав Трамп у Truth Social.

Президент заявив, що не знає всіх клієнтів своїх радників, але має намір з’ясувати, на кого вони працюють.

«Я уяви не маю, на кого ще вони працюють, але, поміркувавши, запитаю їх, і якщо є конфлікт інтересів, я звільню їх, негайно!» — наголосив Трамп.

Пізніше в Овальному кабінеті він назвав Блера і ЛаСівіту незалежними людьми та припустив, що вони можуть мати інших клієнтів.

Блер нині очолює MAGA Inc. — супер-PAC, який підтримує політичний порядок денний Трампа та витрачає десятки мільйонів доларів на підтримку кандидатів-республіканців перед проміжними виборами. ЛаСівіта є старшим радником цієї організації.

Нагадаємо, син президента США Дональд Трамп-молодший повернув кошти російському бізнесмену Умару Кремльову, які той витратив на організацію післявесільних святкувань для пари на Багамах. Сам росіянин висловив здивування таким кроком, оскільки вважав це звичайним подарунком.

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