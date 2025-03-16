Трамп розлютиться, коли розуміє, що Путін його використовує у власних інтересах — дипломат

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп рано чи пізно буде змушений переглянути свою позицію, оскільки зрозуміє, що російський диктатор його просто використовує у власних інтересах.

Таку думку в етері Еспресо висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза.

Він заявив, що наразі важко зрозуміти, чого хоче домогтися сам Дональд Трамп.

"Чи йдеться про вторгнення Росії та окупацію України, чи про його економічну політику та тарифний підхід. Ми бачимо, як він майже щодня погрожує новими митами Мексиці та Канаді, а потім відкликає їх. Це створює враження, що у нього немає загальної стратегії в торговельній політиці. Схожа ситуація і з Україною. Він не діє за правилами міжнародної системи, яку США допомогли розбудувати після Другої світової війни. Наскільки я можу судити, у нього також немає чіткого стратегічного бачення. Його головна мета – укласти угоду, оскільки він вважає себе найкращим у світі переговорником", - прокоментував Метью Брайза.

Він зазначив, що російський диктатор після великих втрат людських та фінансових ресурсів, які він витратив на війну проти України, не може просто так все припинити і видавати, що нічого не відбулося, навіть на вимогу Трампа. Саме тому перемирʼя, навіть якщо воно почнеться, буде нетривалим.

"Мені здається, що Трамп насправді не переймається російсько-українською війною, вторгненням і окупацією України. Чесно кажучи, сумніваюся, що його це взагалі хвилює. Єдине, чого він прагне, – це можливість заявити, що саме він є миротворцем і що тільки він, на відміну від усіх інших, зумів укласти мирну угоду між Україною та Росією. Тому, на мою думку, Трампу доведеться незабаром переглянути свою позицію, оскільки не вірю, що Путін погодиться продовжити 30-денне перемир’я, якщо взагалі його ухвалить", - зауважив дипломат.

Він вважає, що рано чи пізно Трамп розлетиться, коли зрозуміє, що Путін використав його у власних інтересах, адже кремлівський диктатор ніколи не мав наміру серйозно дотримуватися припинення вогню. Тоді Трамп буде змушений переглянути свій підхід.

"Трампу доведеться шукати нові інструменти та методи тиску на Путіна. Насамперед, я вважаю, що він вдасться до серйозного економічного тиску. Однак, окрім цього, я не думаю, що президент Трамп має чітку концепцію або стратегію для вирішення питання російського вторгнення в Україну. Він вважає, що зможе встановити мир завдяки припиненню вогню, і на цьому, з погляду США, конфлікт буде завершений. Далі на думку Трампа відповідальність має лягти на Європейську комісію та європейських членів НАТО, які повинні будуть забезпечити тривале врегулювання і розробити гарантії безпеки без участі США", - резюмував Брайза.

Раніше повідомлялося, що країни G7 посилить санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп може піти на умови Кремля, щоб зупинити війну.

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