Трамп розніс союзників по НАТО після зустрічі з Рютте: що сталося

Трамп зустрівся з генсеком НАТО Рютте і розкритикував союзників за відмову підтримати США в конфлікті з Іраном. Президент навіть натякнув на можливу помсту за таку позицію Європи.

Про це повідомляє Politico.

Європейські посадовці кажуть, що зустріч у Білому домі була дуже напруженою. Видання POLITICO пише, що Трамп буквально сипав образами, критикуючи Францію та Іспанію. Він також дав зрозуміти, що може «покарати» союзників, хоча й не уточнив, як саме.

Позиція Білого дому та реакція НАТО

Попри різку риторику президента, офіційний представник Білого дому заявив, що Трамп не висував Альянсу жодних прямих вимог. Водночас чиновник наголосив на переконанні Вашингтона, що європейські країни отримують від безпеки в Ормузькій протоці більше вигоди, ніж Сполучені Штати.

Після завершення переговорів Дональд Трамп опублікував допис у мережі Truth Social, де звинуватив НАТО у неспроможності допомогти США у критичний момент та знову згадав свою ідею щодо Гренландії.

«НАТО не було поруч, коли вони нам були потрібні… Пам’ятайте Гренландію, цей великий, погано керований шматок льоду!» — написав президент США.

Речниця НАТО Еллісон Харт, своєю чергою, назвала розмову «відвертою», але «конструктивною», спростувавши заяви про провал зустрічі. Сам Марк Рютте підтвердив, що відчув розчарування Трампа через відсутність достатньої підтримки з боку союзників.

Питання Ормузької протоки

Головним каменем спотикання залишається відновлення судноплавства в стратегічно важливій протоці. Європейські лідери погоджуються на участь у гарантуванні безпеки лише за умови повного припинення бойових дій:

Німеччина . Канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що Берлін допоможе забезпечити свободу судноплавства лише після укладення мирної угоди з Іраном.

Франція . Генерал Фаб’єн Мандон повідомив про розробку «суворо оборонних» військових планів для допомоги судноплавству.

Велика Британія. Очолює коаліцію з 41 країни, що виступає за дипломатичний тиск і санкції, але виключає військову участь до завершення активної фази конфлікту.

На даний момент союзники в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі ще не починали офіційного обговорення розгортання сил для відкриття протоки, попри тиск з боку Вашингтона.

США та НАТО — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав США у потрібний момент і може не зробити цього в майбутньому.

Раніше ми писали, Трамп розглядає виведення американських військ з частини країн НАТО через відмову підтримати кампанію проти Ірану.

Також у Білому домі підтвердили, що Трамп та генсек НАТО Рютте обговорять можливий вихід США з Альянсу.