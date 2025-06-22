Трамп розпочав нову війну: у Кремлі відреагували на удар США по Ірану

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв

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У Кремлі істерично відреагували на нічний удар США по ядерних об’єктах Ірану. МЗС РФ заявило про кричуще порушення міжнародного права, а заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив американського президента Дональда Трампа у розв’язанні нової війни.

«Трамп, який прийшов як президент-миротворець, розпочав нову війну для США», — написав у неділю, 22 червня, Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Головний рупор Кремля в соцмережах додав, що «з таким успіхом Трамп не отримає Нобелівську премію миру».

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Медведєв стверджує, що «абсолютна більшість країн світу проти дій Ізраїлю та США», а деякі держави навіть «готові безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект». При цьому він не уточнив, чи серед них є Росія, яка є «стратегічним партнером» ісламської республіки.

Також він висловив упевненість, що удар американців не завдав серйозної шкоди, але згуртував іранців навколо режиму аятол, і тепер Тегеран точно створюватиме ядерну зброю.

Ще один російський політик, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Росії та голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що «наслідки ескалації загрожують поширитися за межі регіону»

«Вашингтон розуміє неминучість відповіді Тегерана. Все це виводить спіраль конфронтації на новий рівень і збільшує ризики Третьої світової війни», — написав він у Telegram.

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Міністерство закордонних справ Росії обізвалося цинічною заявою з осудом атаки США на ядерні об’єкти Ірану, яка «порушує міжнародне право».

«Безвідповідальне рішення піддати територію суверенної держави ракетним та бомбовим атакам, якими б аргументами це не було представлено, кричуще порушує міжнародне право, Статут Організації Об’єднаних Націй та резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй», — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства держави-агресорки.

Російське МЗС закликало «до припинення» та до створення умов для «повернення ситуації в політичне та дипломатичне русло».

Тим часом речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив російським пропагандистам, що господар Кремля не планує розмовляти з Трампом щодо того, що сталося в Ірані. Але додав, що «за потреби» такий телефонний дзвінок «можна швидко узгодити».

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після удару США по ядерних об’єктах заявив, що терміново вирушить до Москви на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.