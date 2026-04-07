Трамп розповів, через що почався «розрив» США з НАТО

Також Трамп вчерго назвав НАТО «паперовим тигром».

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає, що напруження у відносинах між Вашингтоном і НАТО виникло через ситуацію навколо Гренландії.

Про це повідомляє CNN.

За словами американського лідера, саме питання щодо цього острова стало відправною точкою розбіжностей.

«Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: „бувай-бувай“, — заявив Трамп.

Президент США також вкотре критично висловився щодо Північноатлантичного альянсу, назвавши його «паперовим тигром».

«Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли», — додав американський лідер.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відкинув критику на свою адресу щодо того, що йому не завадить обстеження психічного здоров’я.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що може балотуватися на посаду президента Венесуели, адже нібито має високі рейтинги.

