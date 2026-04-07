Трамп розповів, через що почався «розрив» США з НАТО

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп вважає, що напруження у відносинах між Вашингтоном і НАТО виникло через ситуацію навколо Гренландії.

Про це повідомляє CNN.

За словами американського лідера, саме питання щодо цього острова стало відправною точкою розбіжностей.

Реклама

«Усе почалося, якщо хочете знати правду, з Гренландії. Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати. І я сказав: „бувай-бувай“, — заявив Трамп.

Президент США також вкотре критично висловився щодо Північноатлантичного альянсу, назвавши його «паперовим тигром».

«Очевидно, що вони нам не потрібні, тому що вони взагалі ніяк не допомогли», — додав американський лідер.

Реклама

