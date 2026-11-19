Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розповів про реакцію Володимира Путіна на атаку по Кримському мосту. За словами американського лідера, Путін сприйняв цей удар дуже гостро.

Про це очільник Білого дому повідомив в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

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За словами американського президента, удар по переправі викликав сильне обурення у російського керівництва.

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«Путін був дуже розлючений на Зеленського через той напад на Кримський міст», — заявив президент США.

Окрім констатації самої реакції російського лідера, Трамп також додав, що вважає таке сприйняття ситуації з боку Москви очікуваним.

«Розуміється, чому Путін відчував саме так», — підсумував американський лідер під час розмови з журналістами NBC News.

Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада в районі Кримського мосту знову пролунали потужні вибухи, після чого окупаційна влада повністю перекрила рух, а в Генштабі ЗСУ натякнули, що переправа остаточно втратила статус найдовшої в Європі.

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Також ми писали, що сьогоднішнього удару по Керченському мосту завдали берегові ракетні комплекси «Нептун», пошкодивши залізничне полотно переправи.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку легітимною відповіддю на російські удари по українських мостах, залізниці та іншій інфраструктурі.

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