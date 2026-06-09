Трамп розповів, коли він оголосить про «повне перемогу» над Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що Вашингтон незабаром досягне значного успіху у протистоянні з Іраном. За його словами, це може статися вже протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Трамп заявив, що наразі між сторонами тривають переговори, а Тегеран, за його словами, зацікавлений у досягненні домовленостей зі Сполученими Штатами.

Реклама

«Зараз ми ведемо переговори, і вони хочуть укласти дуже вигідну угоду. Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї», — заявив Трамп.

Президент США також висловив переконання, що після врегулювання ситуації навколо Ірану світові ціни на нафту можуть суттєво знизитися.

«Я думаю, що ми виграємо цю битву… Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть», — заявив Трамп.

Водночас CNN нагадує, що глава Білого дому вже неодноразово використовував часовий проміжок у «два тижні», говорячи про можливий прорив у переговорах або вирішенні питань, пов’язаних з Іраном.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль буде змушений погодитися з можливою угодою між Вашингтоном та Тегераном, якщо таке рішення ухвалить американська сторона.

Ми раніше інформували, що Ізраїль здійснив удари по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану.

Новини партнерів