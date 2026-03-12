Трамп розповів, коли закінчиться війна з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна проти Ірану може завершитися найближчим часом, однак утримався від конкретних прогнозів щодо термінів.

Про це він заявив у телефонному інтерв’ю виданню Axios.

Він зазначив, що в Ірані майже не лишилося цілей, які можна було б атакувати.

«Трохи того, трохи цього… Коли я захочу, щоб це закінчилося, це закінчиться», — наголосив Трамп.

Водночас, як зазначає видання, американські та ізраїльські посадовці повідомляють, що наразі не отримували жодних внутрішніх вказівок щодо можливих термінів завершення бойових дій.

Зокрема, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що бойові дії можуть тривати стільки, скільки буде потрібно для досягнення поставлених цілей.

«Без будь-яких часових обмежень, стільки, скільки буде потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучу перемогу в цій кампанії», — стверджує Кац.

Сам Трамп відмовився називати конкретні строки завершення війни. Водночас, за інформацією Axios, чиновники у США та Ізраїлі готуються щонайменше до двох тижнів ударів по Ірану.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США попередило про підготовку Ірану до удару дронами-камікадзе по Каліфорнії.

Ми раніше інформували, що Україна відправила фахівців до трьох країн Близького Сходу для протидії іранським «Шахедам».