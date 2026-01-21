Трамп розповів про "диво-зброю", використану під час захоплення Мадуро у Венесуелі

Дональд Трамп у Давосі / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розповів про дивовижну американську зброю, «яка нібито нейтралізувала системи протиповітряної оборони Венесуели під час захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

Про це він говорив у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Небаченою раніше диво-зброєю американський президент похвалився після того, як заявив, що США і світ стикаються з набагато більшими ризиками, ніж коли-небудь раніше, — через ракети, ядерну зброю та «засоби ведення війни, про які я навіть не можу говорити».

Зрештою Трамп розговорився і доволі колоритно описав застосування цієї зброї у Венесуелі.

«Вони [венесуельці] не змогли зробити по нас жодного пострілу. Вони сказали: „Що сталося?“. Всі були збентежені. Вони сказали: „Ми зловили їх у приціл“, — натиснули на курок, і нічого не сталося. Жодна зенітна ракета не злетіла. Була одна, яка піднялася футів на 30 і впала прямо поруч із людьми, які це сказали. Вони сказали: „Що, чорт забирай, відбувається?“, — розповідав американський президент так, ніби сам перебував у той момент поруч із венесуельськими солдатами.

При цьому Дональд Трамп наголосив, що системи ППО, які не спрацювали для збиття американських гелікоптерів зі спецпризначенцями, були виготовлені Росією та Китаєм.

«Так що їм [Росії та Китаю] доведеться повернутися до креслярських дошок, я вважаю», — додав він.

Раніше видання The New York Times пояснило, що венесуельська армія була не готова до відбиття повітряної атаки, тому що продані їй Росією засоби ППО не були активовані.

Російські стратегічні та тактичні системи «С-300» та «Бук-М2», які мали прикривати венесуельське небо, під час операції США 3 січня не були підключені до радарів. Деякі компоненти установок ППО на момент удару перебували на складах і не були в робочому стані.

Нагадаємо, видання The New York Post з посиланням на розповідь одного із солдатів повідомило, що під час захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американські військові знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології.