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Трамп розповів про позицію Меланії щодо війни в Україні: що він сказав
За словами політика, вона, як і він, хоче лише одного — щоб перестали гинути люди.
Перша леді США Меланія Трамп вплинула на позицію американського лідера Дональда Трампа щодо війни в Україні після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це президент США Дональд Трамп розповів в інтерв’ю телеканалу FOX.
«Вона дуже розумна, вона дуже нейтральна, вона дуже нейтральна в певному сенсі. Вона — трохи як я, вона б хотіла, щоб люди перестали помирати».
На запитання журналіста, чи Трамп підтримує одну зі сторін, експрезидент відповів: «Люди кажуть: ви за одну чи іншу сторону? Я — за те, щоб люди перестали помирати. У нас 5 000, 6 000, 7 000 смертей на тиждень, щонайменше. І це не враховуючи людей у містах і селах, де кидають ракети. Я маю на увазі, люди помирають у містах і селищах», — сказав він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня Дональд Трамп заявив, що його розмови з Путіним не дали результату — Росія й далі обстрілює Україну. У цьому контексті президент США і процитував свою розмову з дружиною, яку навело видання. Також Трамп попередив: якщо за 50 днів РФ не укладе мир з Україною, США введуть вторинні санкції проти партнерів Москви.