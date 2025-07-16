ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1185
Час на прочитання
1 хв

Трамп розповів про позицію Меланії щодо війни в Україні: що він сказав

За словами політика, вона, як і він, хоче лише одного — щоб перестали гинути люди.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп вплинула на позицію американського лідера Дональда Трампа щодо війни в Україні після спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це президент США Дональд Трамп розповів в інтерв’ю телеканалу FOX.

«Вона дуже розумна, вона дуже нейтральна, вона дуже нейтральна в певному сенсі. Вона — трохи як я, вона б хотіла, щоб люди перестали помирати».

На запитання журналіста, чи Трамп підтримує одну зі сторін, експрезидент відповів: «Люди кажуть: ви за одну чи іншу сторону? Я — за те, щоб люди перестали помирати. У нас 5 000, 6 000, 7 000 смертей на тиждень, щонайменше. І це не враховуючи людей у містах і селах, де кидають ракети. Я маю на увазі, люди помирають у містах і селищах», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 14 липня Дональд Трамп заявив, що його розмови з Путіним не дали результату — Росія й далі обстрілює Україну. У цьому контексті президент США і процитував свою розмову з дружиною, яку навело видання. Також Трамп попередив: якщо за 50 днів РФ не укладе мир з Україною, США введуть вторинні санкції проти партнерів Москви.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie