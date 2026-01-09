ТСН у соціальних мережах

Світ
189
1 хв

Трамп розповів, що "врятував" НАТО: подробиці заяви

Трамп заявив про свою вирішальну роль у збереженні Альянсу.

Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме його дії стали запорукою подальшого існування НАТО.

Про це повідомляє Clash Report.

Також Дональд Трамп висловив свою повну підтримку НАТО.

«До речі, НАТО має зрозуміти, що я повністю підтримую НАТО. Я врятував НАТО. Якби не я, то зараз НАТО не існувало б», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність відкрити енергетичний ринок для всіх країн, включаючи Росію та Китай.

