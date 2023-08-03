Трамп розповів, скільки років увʼязнення йому загрожує за всіма звинуваченнями

Дональд Трамп продовжує звинувачувати владу у незаконності обвинувачень проти нього.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому сумарно загрожує 561 рік увʼязнення в рамках висунутих на його аферу звинувачень.

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Про це Трамп написав в електронному листі донорам своєї передвиборчої кампанії, інформує The Hill.

"Мін'юст знову незаконно висунув звинувачення проти вашого покірного слуги. За наявною інформацією, мені загрожує 561 рік в'язниці внаслідок оголошеного лівими полювання на відьом. Це шість життів", - написав Трамп.

Видання зазначає, що у США підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув'язнення за всіма пунктами обвинувачення, а терміни з різних злочинів можуть відбуватися паралельно, обмежуючи загальний час, який засуджений проводить у в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення за чотирма кримінальними пунктами в рамках справи про спроби скасувати результати виборів 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський прокоментував слова колишнього президента США Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години.

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