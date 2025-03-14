Трамп розповів, які у нього відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що досі має добрі відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, з яким він провів кілька самітів під час своєї першої каденції. Очільник Білого дому знову назвав Північну Корею "ядерною державою".

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, журналісти спитали президента, чи планує він поновити відносини з КНДР.

"Я б ... У мене чудові стосунки з Кім Чен Ином, і ми побачимо, що станеться, але, безумовно, він є ядерною державою", – сказав Трамп.

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Згадавши про ядерні арсенали Росії та Китаю, президент США зазначив, що їхнє потенційне зменшення "було б великим досягненням", оскільки "в нас так багато зброї, і сила така велика".

"І, по-перше, вам вона не потрібна в такій кількості. І тоді нам довелося б отримати інші, тому що, як ви знаєте, у меншій мірі – Кім Чен Ин має багато ядерної зброї, до речі, дуже багато, й інші також мають. У вас є Індія, у вас є Пакистан, у вас є інші країни, які мають її, і ми залучаємо їх", – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи означають висловлювання Трампа якісь зміни у політиці щодо ядерної зброї Північної Кореї, представник Білого дому сказав: "Президент Трамп буде домагатися повної денуклеаризації Північної Кореї, так само, як він робив це під час свого першого терміну".

Минулого тижня впливова сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон розкритикувала адміністрацію Трампа за посилення "провокацій" і заявила, що це виправдовує посилення Пхеньяном ядерного стримування.

Цього тижня Північна Корея запустила кілька балістичних ракет, вперше з моменту вступу Трампа на посаду президента.

У перші дні після інавгурації Трамп заявив, що має намір відновити переговори з Кім Чен Ином. Він також ще раз назвав Північну Корею "ядерною державою".

Зазначимо, що відносини між країнами вже багато років перебувають у стадії напруження. Причиною є ядерна програма Пхеньяну, міжнародні санкції та загальні політичні розбіжності.

Зокрема, США неодноразово закликали КНДР припинити ядерні випробування і демонтувати свою ядерну інфраструктуру. Пхеньян називав ці заклики втручанням у свої внутрішні справи.

15 лютого держсекретар США Марко Рубіо та його японські й південнокорейські колеги підтвердили свою "рішучу відданість повній денуклеаризації" Північної Кореї відповідно до резолюцій Ради Безпеки США.

Нагадаємо, у Північній Кореї побудували секретну ядерну базу.

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