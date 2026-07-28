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Трамп розтягне військову допомогу Україні на чотири роки: у Конгресі різко відреагували — Reuters
Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, що використання $400 млн військової допомоги Україні триватиме до 2029 року. Такий графік уже викликав гостру критику американських законодавців через нагальні потреби ЗСУ.
Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила членам Конгресу, що завершить використання $400 мільйонів, виділених на військову допомогу Україні, лише у 2029 фінансовому році. Тобто, допомогу Україні від США розтягнуть на чотири роки.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
США розтягне допомогу Україні на 4 роки
Затримка фінансування відбувається у момент гострого дефіциту зброї та боєприпасів в Україні, необхідних для відбиття російських ракетних атак.
За даними джерела, у травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із деталізованим планом витрат. Попри те, що з моменту відправки документа минуло два місяці, кошти досі не перерахували та навіть не оформили у контракти.
У листі йшлося, що контрактні зобов’язання сформують протягом 2026 фінансового року — він закінчується 30 вересня. Остаточні поставки обладнання та послуг очікуються до кінця вересня 2029 року — вже після завершення другого президентського терміну Трампа
Повідомлення викликало різку критику як серед демократів, так і серед частини республіканців, які схвалили цей пакет допомоги ще торік. Члени Конгресу вважають такий графік надто повільним для умов активних бойових дій.
План витрат та реакція Конгресу
Виділені $400 мільйонів передбачають розширення оборонних спроможностей, підготовку військових і матеріально-технічне забезпечення ЗСУ:
$200 млн — на зброю, боєприпаси та вибухівку;
$99,9 млн — на техніку, транспортні засоби та запчастини;
$100 млн — на логістичні послуги та транспортування оборонних засобів.
Законодавці вже неодноразово обурювалися повільним темпом витрачання коштів. Зокрема, у квітні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл випустив колонку з критикою затримок, а минулого тижня під час слухань за участю голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та секретаря оборони Піта Гегсета сенатор-демократ Дік Дурбін поставив під сумнів ефективність такої допомоги.
Пентагон наразі утримався від офіційних коментарів щодо графіка виплат.
Затримка фінансування збігається у часі з візитом президента України Володимира Зеленського до США. Сьогодні він зустрінеться із Дональдом Трампом у Білому домі. Також Зеленський проведе зустріч з усіма 100 сенаторами у Капітолії. Окрім офіційних перемовин, Зеленський візьме участь у похороні сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема.
За даними Council on Foreign Relations, від початку повномасштабної війни в Україні до кінця вересня 2024 року США виділили $175 мільярдів допомоги, з яких $106 мільярдів спрямували Києву, а $69 мільярдів залишилися в американській економіці для підтримки оборонно-промислового комплексу США.
Після вступу Трампа на посаду та переходу контролю над обома палатами Конгресу до республіканців у січні 2025 року жодного нового великого пакета допомоги ухвалено не було.
Пентагон: останні новини
Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет змусив піти у відставку командувача армії США в Європі, чотиризіркового генерала Крістофера Донаг’ю, повідомляє Financial Times.
Донаг’ю — ветеран сил спецпризначення, який відігравав важливу роль у допомозі Україні, а також був останнім військовим США, який залишив Афганістан у 2021 році. Конкретні причини його усунення не уточнюються, однак Гегсет раніше жорстко критикував виведення військ з Афганістану й розпорядився провести розслідування цієї операції.
Звільнення відбудеться у липні на тлі планів Пентагону щодо зниження рівня командування в Європі та вимог Дональда Трампа до європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. За останні півтора року Гегсет вже усунув десятки високопоставлених офіцерів і заблокував низку підвищень без пояснень, що, за словами колишніх військових чиновників, створило в армії атмосферу страху. Сам Пентагон від коментарів утримався.