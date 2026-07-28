Допомогу Україні хочуть розтягнути до 2029 року / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила членам Конгресу, що завершить використання $400 мільйонів, виділених на військову допомогу Україні, лише у 2029 фінансовому році. Тобто, допомогу Україні від США розтягнуть на чотири роки.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

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США розтягне допомогу Україні на 4 роки

Затримка фінансування відбувається у момент гострого дефіциту зброї та боєприпасів в Україні, необхідних для відбиття російських ракетних атак.

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За даними джерела, у травні Міністерство оборони США надіслало законодавцям лист із деталізованим планом витрат. Попри те, що з моменту відправки документа минуло два місяці, кошти досі не перерахували та навіть не оформили у контракти.

У листі йшлося, що контрактні зобов’язання сформують протягом 2026 фінансового року — він закінчується 30 вересня. Остаточні поставки обладнання та послуг очікуються до кінця вересня 2029 року — вже після завершення другого президентського терміну Трампа

Повідомлення викликало різку критику як серед демократів, так і серед частини республіканців, які схвалили цей пакет допомоги ще торік. Члени Конгресу вважають такий графік надто повільним для умов активних бойових дій.

План витрат та реакція Конгресу

Виділені $400 мільйонів передбачають розширення оборонних спроможностей, підготовку військових і матеріально-технічне забезпечення ЗСУ:

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$200 млн — на зброю, боєприпаси та вибухівку;

$99,9 млн — на техніку, транспортні засоби та запчастини;

$100 млн — на логістичні послуги та транспортування оборонних засобів.

Законодавці вже неодноразово обурювалися повільним темпом витрачання коштів. Зокрема, у квітні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл випустив колонку з критикою затримок, а минулого тижня під час слухань за участю голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та секретаря оборони Піта Гегсета сенатор-демократ Дік Дурбін поставив під сумнів ефективність такої допомоги.

Пентагон наразі утримався від офіційних коментарів щодо графіка виплат.

Затримка фінансування збігається у часі з візитом президента України Володимира Зеленського до США. Сьогодні він зустрінеться із Дональдом Трампом у Білому домі. Також Зеленський проведе зустріч з усіма 100 сенаторами у Капітолії. Окрім офіційних перемовин, Зеленський візьме участь у похороні сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема.

За даними Council on Foreign Relations, від початку повномасштабної війни в Україні до кінця вересня 2024 року США виділили $175 мільярдів допомоги, з яких $106 мільярдів спрямували Києву, а $69 мільярдів залишилися в американській економіці для підтримки оборонно-промислового комплексу США.

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Після вступу Трампа на посаду та переходу контролю над обома палатами Конгресу до республіканців у січні 2025 року жодного нового великого пакета допомоги ухвалено не було.

Пентагон: останні новини

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет змусив піти у відставку командувача армії США в Європі, чотиризіркового генерала Крістофера Донаг’ю, повідомляє Financial Times.

Донаг’ю — ветеран сил спецпризначення, який відігравав важливу роль у допомозі Україні, а також був останнім військовим США, який залишив Афганістан у 2021 році. Конкретні причини його усунення не уточнюються, однак Гегсет раніше жорстко критикував виведення військ з Афганістану й розпорядився провести розслідування цієї операції.

Звільнення відбудеться у липні на тлі планів Пентагону щодо зниження рівня командування в Європі та вимог Дональда Трампа до європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. За останні півтора року Гегсет вже усунув десятки високопоставлених офіцерів і заблокував низку підвищень без пояснень, що, за словами колишніх військових чиновників, створило в армії атмосферу страху. Сам Пентагон від коментарів утримався.

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