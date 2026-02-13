Трамп руйнує світовий лад: губернатор Каліфорнії прогнозує зміни в політиці США

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, представник Демократичної партії, вважає, що президент США Дональд Трамп руйнує світовий лад, який встановився після Другої світової війни. При цьому він прогнозує, що влада президента-республіканця послабиться уже цього року.

Про це він заявив журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає видання «Новини.Live».

«Світовий порядок після Другої світової, який США та очолювали і допомагали будувати, тепер руйнують через одну людину, Дональда Трампа», — сказав Гевін Ньюсом.

Однак, за словами губернатора-демократа, нинішній курс Білого дому не відображає позицію більшості американців і це стане зрозуміло після виборів до Конгресу в листопаді цього року.

«Він [Дональд Трамп] програє на виборах цього року, а його влада значно послабне до листопада, і світ повинен це знати», — наголосив він.

При цьому Гевін Ньюсом визнав намагання Трампа домовитися про завершення війни в Україні, але зауважив, що теперішні методи є недієвими і потребують перегляду.

«Його активна участь [у переговорах щодо миру в Україні] обнадіює, і я сподіваюся, він продовжить працювати і визнає, що поточний підхід не працює та обере іншу стратегію, але з тією ж наполегливістю, яку він виявляв останній рік переговорів», — зазначив губернатор.

Раніше видання Politico опублікувало опитуваня, яке свідчить, що Європа дедалі менше довіряє США як союзнику. Франція, Німеччина та Велика Британія критикують американську політику Трампа, а роль США у гарантуванні безпеки НАТО ставиться під сумнів.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп опинився у центрі гучного скандалу після публікації у своїй соцмережі Truth Social відеоролика, який багато хто розцінив як відверто расистський. У відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, з’являються Барак та Мішель Обами в образі мавп у джунглях, що викликало хвилю обурення як серед демократів, так і серед республіканців.