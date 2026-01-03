Трамп ще до Різдва схвалив удари по Венесулі, але щось пішло не так

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп схвалив удари по Венесуелі ще кілька днів тому, до Різдва, однак потім операцію відклали.

Про це CBS News розповіли два американські чиновники.

Американські телеканали CBS і FOX News з посиланням на офіційних осіб повідомляють, що удари було завдано за наказом Трампа. Пентагон поки що офіційно не коментує ситуацію.

Реклама

Нагадаємо, у Каракасі на тлі напруги зі Сполученими Штатами повідомляють про вибухи, постріли та авіацію у повітрі. Південна частина міста, що біля великої військової бази, залишилась без світла

У заяві уряд Венесуели прямо вказав на те, що удару по столиці країни завдають США.

«Венесуела відкидає, заперечує та засуджує перед міжнародною спільнотою надзвичайно серйозну військову агресію, скоєну нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території Венесуели», — йдеться у заяві.

У заяві також йдеться, що удари по Каракасу спрямовані на «захоплення стратегічних ресурсів Венесуели, зокрема її нафти та корисних копалин» та «насильницьке порушення політичної незалежності країни».

Реклама

Президент Венесуели Ніколас Мадуро «підписав і наказав виконати указ про оголошення стану зовнішнього нападу на всій території країни».

Він також наказав реалізувати всі плани національної оборони «у відповідний час і за відповідних обставин».