Трамп ще має карти, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів — Вітакер
Трамп має інструменти для примусу Росії до миру, вважає посол США у НАТО.
Президент США Дональд Трамп володіє достатнім набором інструментів, аби примусити російського очільника Володимира Путіна погодитися на мирну угоду.
Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News.
«Трамп задіює усі наявні важелі. Він розігрує свої карти обережно й послідовно, домагаючись укладення мирної угоди. І у президента ще залишається чимало можливостей для дій», — наголосив дипломат.
За словами Вітакера, одним із ключових інструментів тиску є підтримка партнерів по НАТО та Канади, які постачають озброєння Україні.
«Цей процес можна посилити, і наразі він розвивається досить успішно», — підкреслив він.
Санкції та економічний тиск
Окрім військової підтримки, Сполучені Штати, за словами дипломата, мають у своєму розпорядженні й економічні інструменти впливу. Йдеться насамперед про тарифи та вторинні санкції проти країн, що співпрацюють з Росією.
«Ми бачили реакцію Індії, яка залишилася невдоволеною після введення таких заходів. Китай також має бути готовий, так само як і Бразилія, котра продовжує закуповувати російську нафту. Якщо вони не долучаться до глобальних зусиль, аби зупинити війну, наслідки будуть для них відчутними», — пояснив посол.
Тим часом Дональд Трамп знову демонструє прихильність до президента РФ Путіна, отримавши від нього фотографію.
Водночас ситуація в Україні загострюється, а Росія продовжує наступальні дії.
Попри заяви Білого дому про можливу готовність Москви до переговорів з Києвом, голова МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв’ю NBC фактично заперечив будь-які зрушення на дипломатичному фронті.