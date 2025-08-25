НАТО та США готують нові важелі тиску на Росію — Вітакер / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп володіє достатнім набором інструментів, аби примусити російського очільника Володимира Путіна погодитися на мирну угоду.

Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News.

«Трамп задіює усі наявні важелі. Він розігрує свої карти обережно й послідовно, домагаючись укладення мирної угоди. І у президента ще залишається чимало можливостей для дій», — наголосив дипломат.

За словами Вітакера, одним із ключових інструментів тиску є підтримка партнерів по НАТО та Канади, які постачають озброєння Україні.

«Цей процес можна посилити, і наразі він розвивається досить успішно», — підкреслив він.

Санкції та економічний тиск

Окрім військової підтримки, Сполучені Штати, за словами дипломата, мають у своєму розпорядженні й економічні інструменти впливу. Йдеться насамперед про тарифи та вторинні санкції проти країн, що співпрацюють з Росією.

«Ми бачили реакцію Індії, яка залишилася невдоволеною після введення таких заходів. Китай також має бути готовий, так само як і Бразилія, котра продовжує закуповувати російську нафту. Якщо вони не долучаться до глобальних зусиль, аби зупинити війну, наслідки будуть для них відчутними», — пояснив посол.

Тим часом Дональд Трамп знову демонструє прихильність до президента РФ Путіна, отримавши від нього фотографію.

Водночас ситуація в Україні загострюється, а Росія продовжує наступальні дії.

Попри заяви Білого дому про можливу готовність Москви до переговорів з Києвом, голова МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв’ю NBC фактично заперечив будь-які зрушення на дипломатичному фронті.