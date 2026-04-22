Трамп шокував новою заявою щодо Ірану і погрожує "підривом" частини країни

Трамп пригрозив Ірану "підривом" частини країни

Переговори США та Ірану під загрозою через різкі заяви президента США Дональда Трампа. Він знову погрожує Ірану атаками та підривом частини країни.

Дональд Трамп переконаний, що Іран зазнає фінансового колапсу, а тому буде змушений піти на всі умови США.

Трамп пригрозив підірвати решту Ірану та його лідерів

На своїй сторінці у Truth Social Дональд Трамп знову опублікував низку погроз для Ірану. Зокрема, він написав, що Іран зазнає фінансового краху та хоче негайно відкрити Ормузьку протоку, адже іранці — «жадібні до грошей».

«Втрачають 500 мільйонів доларів на день. Військові та поліція скаржаться, що їм не платять. SOS!!!», — пише Трамп.

Також президент США заявив, що Іран не хоче закриття Ормузької протоки, адже їм потрібен щоденний заробіток по 500 млн доларів.

«Вони кажуть, що хочуть її закрити лише тому, що я її повністю блокував, закрив, тож вони просто хочуть „врятувати обличчя“», — додав Трамп.

Він також повідомив, що чотири дні тому до нього зверталися з проханням Ірану відкрити Ормузьку протоку.

«Але якщо ми це зробимо, угоди з Іраном ніколи не буде, якщо ми не підірвемо решту їхньої країни, включаючи їхніх лідерів!», — заявив Трамп.

Фото: скрін Truth Social

Переговори США та Ірану: останні новини

Переговорний процес США та Ірану знову заходить у глухий кут. Нагадаємо, переговори мали відбутися вчора, 21 квітня. Але Іран відмовився від них. Цьому передували публічні заяви Трампа, які вплинули на бажання Ірану рухатися далі.

Зокрема Трамп заявляв, що атакує всі мости та електростанції у країні. Ще на вихідних в Ірані нібито погодилися на ключові вимоги США, включно з передаванням запасів збагаченого урану та фактичним зупиненням ядерної програми.

Однак невдовзі іранці все заперечили, а деякі представники адміністрації Трампа неофіційно визнали, що його публічні заяви могли нашкодити переговорному процесу. Також за непідтвердженими даними, Трамп хотів застосувати ядерну зброю по Ірану. Військові країни із цим не погодилися, тож очільник США не отримав ядерних кодів.