Трамп шокував новою заявою щодо Ірану та завершення воєн

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо Ірану. Зокрема, говорив про військову операцію та завершення воєн.

Про це пише Clash Report.

«Я думав, що ціни на нафту зростуть. Я думав, що фондовий ринок дещо знизиться, але для мене це не мало значення», — подділився очільник Америки.

Американський лідер вирішив не використовувати слово «війна».

«Бо кажуть, що якщо ви використовуєте слово „війна“, це, можливо, недобре. Їм не подобається слово „війна“, бо ви повинні отримати схвалення. Тому я використовуватиму слово „військова операція“, — зазначив Трамп.

Не забув згадати лідер Штатів і про «завершення 8 воєн».

«Ми врегулювали вісім воєн. Люди ніби забувають», — завершив Дональд Трамп.

Раніше йшлося про терміни завершення війни на Близькому Сході. Так, Трамп вважає, що війна з Іраном перебуває на завершальній стадії та має закінчитися у межах раніше оголошеного терміну — 4–6 тижнів. За повідомленнями інсайдерів, Трамп вагається між переговорами і можливим посиленням військових дій, зокрема не виключає введення військ. Втім не без побоювань щодо зростання втрат.