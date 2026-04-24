Трамп шокував терміновим наказом щодо війни в Ірані: "зелене світло" на розстріли суден:

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, щоб змусити його піти на поступки, перекривши головний шлях експорту сирої нафти.

Про деталі масштабної військово-морської операції США та дипломатичні маневри Білого дому повідомляє агентство Bloomberg.

Наказ топити судна та нафтова блокада

Рішення відкривати вогонь на ураження пролунало після того, як американські військові перехопили два супертанкери, що намагалися обійти обмеження в портах Ірану. За словами радників Дональда Трампа, ця військово-морська блокада має на меті змусити країну зупинити видобуток сирої нафти протягом найближчих тижнів, що позбавить Тегеран головного джерела іноземної валюти.

«У мене є весь час у світі, а в Ірану немає — годинник тікає!» — написав президент США у своїй соціальній мережі Truth Social.

Наразі більшість пов’язаних з Іраном комерційних суден змушена розвертатися, хоча деякі все ж намагаються прорватися через заблоковану Ормузьку протоку.

Реакція ринку та перемир’я з Ліваном

Напружена ситуація у водних шляхах, через які проходить п’ята частина світових постачань енергоносіїв, уже призвела до стрибка цін на еталонну марку нафти Brent вище 107 доларів за барель. Водночас деякі дипломати побоюються, що така жорстка риторика Трампа може завадити укладенню ширшої мирної угоди в регіоні.

Щоб уникнути додаткової ескалації, президент США домовився про подовження ще на три тижні режиму припинення вогню між Ізраїлем і ліванським угрупованням «Хезболла». Очікується, що найближчим часом Трамп прийме в Білому домі ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу та президента Лівану Джозефа Ауна.

Водночас Сполучені Штати ретельно готуються до можливого загострення, розробляючи резервний план ударів по оборонних спорудах Ірану на випадок остаточного зриву режиму припинення вогню. Головними цілями для американських військових розглядаються об’єкти навколо Ормузької протоки, а також південної частини Перської та Оманської заток.

За даними обізнаних джерел, Пентагон робитиме особливий акцент на динамічне цілевказання. Під потенційним ударом опиняться малі швидкохідні катери та мінні загороджувачі, які Тегеран використовує для блокування ключових водних шляхів, хоча значний відсоток іранських ракет берегової оборони досі залишається неушкодженим.

Затягування військової операції Дональд Трамп пояснює бажанням укласти найкращу угоду та убезпечити світ від божевільних з ядерною зброєю. Порівнюючи кампанію в Ірані з війнами у В’єтнамі та Іраку, він наголосив, що не збирається поспішати, адже американська операція триває лише кілька тижнів.

Головною причиною відсутності угоди очільник Білого дому називає управлінський хаос в Ірані, керівництво якого не може визначитися з лідерами. Американський президент підкреслив, що США вже досягли 78% своїх цілей, і якщо Тегеран відмовиться від переговорів, він готовий швидко завершити військову операцію, знищивши решту визначених мішеней.