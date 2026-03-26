Трамп шокував заявою про боєприпаси та засоби ППО для України

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що боєприпаси та засоби ППО, які були призначені для України, можуть бути відправлені на Близький Схід, де триває війна проти Ірану.

Про це американський президент заявив у розмові з журналістами у четвер, 26 березня, передає Clash Raport.

За його словами, Сполучені Штати роблять так постійно.

«Знаєте, у нас дуже багато боєприпасів. Вони є у нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та у всій Європі. У нас їх повно. І іноді ми беремо в одних та використовуємо для інших», — пояснив він.

При цьому Трамп лодав, що йому потрібно уточнити інформацію щодо України.

Рпаніше видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Пентагон опрацьовує можливість перегляду напрямку постачання озброєння, яке раніше планували передати Україні, на користь Близького Сходу. Причиною такого кроку є стрімке виснаження запасів критично важливих боєприпасів США на тлі загострення війни з Іраном.

Нагадаємо, Міністерство оборони США спонукає великі оборонні компанії нарощувати виробництво деяких найважливіших видів озброєння. Йдеться не лише про поповнення запасів на тлі бойових дій на Близькому Сході, але й про їхнє розширення, що може свідчити про підготовку до великої війни.