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Трамп шокував заявою про підписання мирної угоди уже завтра: про що домовились
За словами американського лідера, одразу після офіційного скріплення домовленостей стратегічно важлива Ормузька протока стане повністю відкритою для міжнародного судноплавства.
Між США та Іраном готується підписання історичного документа. Вже у неділю, 14 червня, за заявою Дональда Трампа, країни офіційно укладуть мирну угоду.
Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
Головним практичним результатом дипломатичного прориву, за словами Трампа, стане повне відновлення судноплавства у регіоні Перської затоки, який тривалий час залишався зоною високої напруги.
«Завтра США та Іран підпишуть мирну угоду. Одразу після підписання Ормузька протока відкрита для всіх», — наголосив Трамп.
Варто зазначити, що Ормузька протока є одним із найважливіших морських шляхів у світі, через який транспортується близько п’ятої частини світового обсягу нафти. Повне відкриття артерії для міжнародних суден може суттєво вплинути на світовий енергетичний ринок та знизити градус напруги на Близькому Сході.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призупинив підготовку потенційної масштабної наземної операції в Ірані, яка, за даними ЗМІ, могла бути спрямована на захоплення запасів високозбагаченого урану.