Трамп шокував зізнанням: що забороняє йому робити перша леді Меланія
Трамп заявив, що його дружина ненавидить, коли він танцює на публіці.
Президет США Дональд Трамп зізнався, що його дружина Меланія ненавидить, коли він починає виконувати свій «фірмовий» танець.
Про це глава Білого дому сказав на виїзних зборах республіканців Палати представників.
«Вона ненавидить, коли я танцюю. Я кажу: „Всі хочуть, щоб я танцював“. — „Коханий, це не по-президентськи“. Насправді вона мені сказала: „Чи можеш ти собі уявити, як танцює Франклін Рузвельт?“ Вона сказала це мені», — зізнався Трамп.
Після закінчення виступу президент США все ж таки виконав свій фірмовий танець.
Раніше Дональд Трамп відповів на чутки про свій старечий маразм.