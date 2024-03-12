Трамп шукає можливості зірвати початок кримінального процесу проти себе - The Hill

Йдеться про справу про виплату грошей порнозірці.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп шукає можливості зірвати початок кримінального процесу проти себе, маніпулюючи з поняттям недоторканності.

Про це пише видання The Hill.

Йдеться про справу про виплату грошей порнозірці.

"Трамп заявив, що поняття президентської недоторканності вимагає повного скасування обвинувачень проти нього в інших кримінальних справах", - зазначається в повідомленні.

Юристи Дональда Трампа посилаються на те, що Верховний суд Сполучених Штатів збирається заслухати усні аргументи щодо президентської недоторканності 25 квітня. Рішення щодо цього питання буде ухвалене до кінця червня.

У судових документах, поданих у понеділок, адвокати Трампа заявили, що сторона обвинувачення представила суду докази, "які мають на увазі концепцію офіційних дій у цілях президентського імунітету".

Видання вказує, що такий хід команди Трампа показує, що вони хочуть максимально затягнути час, щоб відтермінувати судові розгляд інших кримінальних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звинуватив Трампа у зустрічі з “прихильником диктатури”.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп шукає собі спонсора для президентської кампанії, у кого він вже просив гроші.

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