Трамп шукає собі спонсора для президентської кампанії: у кого він вже просив гроші — NYT

Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів, щоб зміцнити його фінансове становище напередодні виборів.

Дональд Трамп, який терміново шукає грошові вливання для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся в неділю, 3 березня, в Палм-Біч, штат Флорида, з Ілоном Маском, одним з найбагатших людей світу, і кількома заможними донорами-республіканцями, за словами трьох осіб, поінформованих про зустріч, які говорили на умовах анонімності, щоб описати приватну дискусію.

Про це пише The New York Times.

Трамп шукає гроші: як діятиме Маск

Трамп і його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів, щоб зміцнити його фінанси, оскільки він готується до очікуваних загальних виборів проти президента Байдена. За словами людини, яка обговорювала це питання з Трампом, він похвалив Маска перед союзниками і сподівається незабаром зустрітися з мільярдером віч-на-віч.

Наразі не зрозуміло, чи планує Маск витратити частину своїх статків на користь Трампа. Але його нещодавні пости в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає вкрай важливим, щоб Байден зазнав поразки в листопаді — і люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили, що це дійсно його думка.

Маючи статки близько 200 мільярдів доларів, за даними Forbes, Маск може вирішити підтримати Трампа і потенційно, майже одноосібно, знищити величезну фінансову перевагу Байдена та його союзників над колишнім президентом.

Які відносини у Трампа з Маском

Маск довгий час позиціонував себе як незалежний політик, і, як і багато бізнес-лідерів, протягом багатьох років він жертвував кошти кандидатам від обох партій. На відміну від інших американських мільярдерів, він не витрачав значних коштів на президентські вибори, і його пожертви протягом багатьох років були досить рівномірно розподілені між демократами і республіканцями. Компанії Маска, Tesla та SpaceX, отримували контракти та субсидії від федерального уряду.

Людина, близька до Маска, сказала, що його відносини з урядом історично змушували його остерігатися занадто тісної ідентифікації з однією політичною партією, а не з іншою. У 2017 році мільярдер, як відомо, вийшов з двох ділових консультативних рад, коли Трамп був президентом, через рішення Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди.

“Зміна клімату реальна, — написав Маск у Твіттері в червні 2017 року. — Вихід з Парижа не є добрим для Америки чи світу”.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2017

У них були й інші негаразди у відносинах. За кілька місяців до проміжних виборів, влітку 2022 року, він і колишній президент обмінялися образами: Трамп назвав його нецензурною лайкою, а Маск сказав, що колишньому президенту час “плисти на захід сонця”.

Маск проти Байдена?

У той же час, однак, Маск ставав все більш відкритим щодо своєї прихильності до Республіканської партії.

Напередодні проміжних виборів він сказав своїм понад 100 мільйонам підписників на X — веб-сайті, який називався Twitter, поки Маск не купив його у 2022 році, — що вони повинні голосувати за республіканський Конгрес. Він розкритикував Байдена за рекордну кількість мігрантів, які в'їхали до Сполучених Штатів під час його президентства.

Коментарі Маска щодо імміграції стають все більш тривожними. Він припустив, що імміграційна політика президента загрожує існуванню самої Америки і підштовхнула американську демократію до межі. Він припустив, що демократи “залучають величезну кількість нелегалів” для махінацій на виборах. Немає жодних доказів, які б підтверджували його твердження про масові фальсифікації виборів.

“Америка впаде, якщо спробує поглинути світ”, — написав Маск у вівторок, 5 березня, на X. Раніше того ж дня він написав, що імміграційна політика адміністрації Байдена є “державною зрадою”.

America will fall if it tries to absorb the world. That is why I am banging the drum so much about this issue. https://t.co/9MrkJghzx9 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

Близька до Маска людина, яка говорила на умовах анонімності, сказала, що якщо він таки стане за Трампа, то його погляди на імміграцію будуть вагомим мотиватором.

Раніше Маск піднімав питання щодо віку Байдена і одного разу повторив один з улюблених жартів Трампа, заявивши, що президент “все ще спить” після того, як Байден не привітав одну з його компаній. Маск також має образу на президента після того, як Білий дім не запросив компанію Tesla на захід, присвячений електромобілям, у серпні 2021 року.

“Не забуваймо, що Білий дім відштовхнув Tesla, виключивши нас із саміту з електромобілів”, — написав у грудні на X Маск, генеральний директор компанії Tesla, у своєму дописі.

Let’s not forget the White House giving Tesla the cold shoulder, excluding us from the EV summit and crediting GM with “leading the electric car revolution” in the same quarter that they delivered 26 electric cars (not a typo) and Tesla delivered 300 thousand. — Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2023

За даними NBC News, який отримав журнали відвідувачів, Маск відвідав Білий дім у вересні, щоб обговорити питання, пов'язані зі штучним інтелектом. Під час візиту Байден і Маск не зустрічалися.

Після купівлі Twitter у жовтні 2022 року Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа. Колишній президент був позбавлений доступу до платформи після нападу на Капітолій 6 січня — рішення, яке Маск раніше вважав помилковим.

Проте було далеко не очевидно, що Маск підтримає президентську кампанію Трампа. Ще до початку республіканських виборів Маск заявив, що схиляється до підтримки губернатора Флориди Рона ДеСантіса. ДеСантіс висунув свою офіційну кандидатуру під час аудіодискусії з Маском у прямому ефірі на телеканалі X у травні минулого року, і були поширені припущення, що за цим послідує пожертва від Маска на підтримку ДеСантіса в суперкомітет на підтримку Трампа. Але цього так і не сталося.

У понеділок Маск, схоже, розкритикував телеведучого Білла Махера, який у відеоролику, розміщеному на X, заявив, що за будь-яких обставин проголосував би за Байдена, а не за Трампа.

“Синдром божевілля Трампа (СБТ) — це дуже реальна хвороба”, — написав Маск у відповідь на X.

Навіть якщо Маск в кінцевому підсумку не вирішить пожертвувати кошти протрампівському суперколекційному штабу або витратити гроші в інший спосіб, щоб допомогти Трампу, його власний мегафон має велике значення. У Маска 175 мільйонів підписників на X і він, як мало хто інший в Америці, має можливість формувати висвітлення новин.

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