Трамп шукає винних у поразці на виборах: хто може стати цапом-відбувайлом

Дональд Трамп / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет може опинитися серед головних мішеней для критики з боку президента Дональда Трампа після невдалих для республіканців проміжних виборів до Конгресу. Деякі радники американського лідера вважають, що результати голосування могли бути іншими, якби США не втягнулися у війну з Іраном.

Про це повідомила старша репортерка CBS News при Білому домі Дженніфер Джейкобс у соцмережі X, посилаючись на помічників Дональда Трампа.

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За її інформацією, деякі радники президента прогнозують, що Гегсет стане однією з цілей для звинувачень з боку Трампа через результати виборів. На їхню думку, саме війна з Іраном могла суттєво вплинути на політичні позиції республіканців.

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Крім міністра оборони, під потенційний удар критики можуть потрапити командувач Центрального командування США (CENTCOM) Бред Купер та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн. Обидва військові відігравали важливу роль у консультуванні адміністрації щодо війни з Іраном.

Тим часом після виборів Трамп несподівано змінив риторику щодо причин зростання цін на пальне у США. Якщо раніше американський президент звинувачував у цьому Україну, то тепер назвав головним чинником Іран. Така зміна позиції відбулася на тлі критики наслідків військового протистояння для світового енергетичного ринку.

Водночас Трамп продовжує наполягати на правильності обраного курсу щодо Ірану. Він переконаний, що рішення Вашингтона були ухвалені заради «загального блага», а попри короткострокові негативні наслідки для світових цін на нафту, американські дії матимуть позитивний ефект у довгостроковій перспективі для всієї планети.

Нагадаємо, проміжні вибори у США завершилися масштабною поразкою Республіканської партії Дональда Трампа. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу — Палатою представників і Сенатом. Такий результат може суттєво обмежити можливості американського президента протягом останніх двох років його каденції.

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