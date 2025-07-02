Трамп скасував санкції проти низки російських компаній і банків: що відомо (оновлено)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до зняття обмежень із ряду російських осіб.

Про це йдеться у релізі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).

Серед російських компаній під санкціями через Сирію були банк Ілюмжинова «Російський фінансовий альянс» (ліквідований 2016 року), Темпбанк (2017), «Світ Бізнес Банк» з Ірану, РФК-Банк, «Промсировинпромпорт», «Рособоронекспорт», «Глобальні концепції груп», Global Vision Group, «СТГ Логістик» і «Марітайм Асістанс». «СТГ Логістик» — дочірня компанія «Стройтрансгазу» олігарха Генадія Тімченка, яка видобуває фосфати в Сирії. «Рособоронекспорт» є державним експортером військової продукції, що входить до держкорпорації «Ростех», відомої високотехнологічною зброєю.

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Водночас народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що США не зняли санкції з російських компаній – ані з «Рособоронекспорту», ані з банків.

«У «Рособоронекспорту» було одразу три режими санкцій: сирійський, іранський і російський. Прибрали лише сирійський, решта залишилися. Те саме з іншими компаніями. Банки РФ також залишаються під блокуванням. У списку SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) прибрали позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA], [IRAN] ніхто не скасовував. Тож хай там у Москві закатують свою губу назад», - повідомив парламентар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 87 компаній і осіб, причетних до виробництва та постачання деталей для дронів-камікадзе «Shahed».