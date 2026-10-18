Трамп скасував санкції проти Росії та розлютив Конгрес: у США спалахнув скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опинився під шквалом критики після підписання указу, який звільняє Росію від застосування майже всіх нових санкцій і тарифів, передбачених ухваленим Конгресом «законом Грема».

Про це пише The New York Times.

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16 жовтня Трамп підписав указ, яким призупинив застосування санкційних положень закону Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Рішення ухвалили лише за два дні до того, як нові обмеження мали набути чинності.

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Свої дії американський президент пояснив національними інтересами Сполучених Штатів. Відповідне обґрунтування він направив до Конгресу.

Чому рішення Трампа викликало обурення

Закон, який Трамп підписав 18 вересня, отримав широку двопартійну підтримку. Його метою було посилення економічного тиску на Москву та обмеження фінансових ресурсів, які Росія використовує для продовження війни проти України.

Документ передбачав санкції проти російських посадовців, олігархів, банків та інших структур, а також підвищені мита на товари з Росії та країн, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

Однак новим указом Трамп фактично заблокував застосування більшості цих заходів. Водночас уже чинні санкції проти РФ, запроваджені на інших правових підставах, залишаються в силі.

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Рішення Білого дому спричинило обурення як серед демократів, так і серед республіканців, які підтримували санкційний закон.

Деякі законодавці звинуватили адміністрацію Трампа в поступках російському диктатору Володимиру Путіну. На їхню думку, послаблення санкційного тиску дозволить Москві отримувати додаткові доходи та продовжувати війну.

Що стоїть за рішенням Білого дому

Як зазначає The New York Times, рішення Трампа ухвалене на тлі прагнення його адміністрації залучити російські енергоресурси для зниження цін на пальне.

Раніше Вашингтон погодив домовленості щодо постачання російського дизельного пального, які також викликали критику в Конгресі.

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Група з 12 американських сенаторів, серед яких шестеро республіканців, закликала Трампа відмовитися від цієї угоди. Законодавці наголосили, що закупівлі російського пального можуть забезпечити Кремлю додаткові кошти, водночас не давши суттєвого полегшення американським споживачам.

Ситуація створила нове протистояння між Білим домом і Конгресом. Водночас швидко скасувати рішення президента законодавцям буде складно: Конгрес перебуває на перерві до завершення виборів.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував призупинення санкцій, наголосивши на необхідності збереження економічного тиску на Росію для припинення її агресії.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Трамп призупинив санкції за «законом Грема»: у Путіна раптово заговорили про мир і співпрацю

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