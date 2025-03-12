Трамп скасував указ про запровадження 50% мита на сталь і алюміній з Канади

Мита на канадську продукцію будуть введені на рівні 25%, як це планувалося раніше.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп скасував рішення про запровадження 50% мита на сталь і алюміній з Канади.

Про це інформує CNN.

У Білому домі повідомили, що мита на канадську продукцію будуть введені на рівні 25%, як це планувалося раніше.

"Після того, як президент Трамп пригрозив використати свої виконавчі повноваження, щоб відповісти колосальним 50-відсотковим тарифом проти Канади, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд поговорив із секретарем Лютніком, щоб повідомити, що він відступає від запровадження 25-відсоткового збору на експорт електроенергії до Сполучених Штатів", - сказав речник Білого дому Куш Десаї.

Він заявив, що Трамп для досягнення мети скористався американською економікою, яка "є найкращою та найбільшою у світі, щоб забезпечити перемогу для американського народу".

"Відповідно до його попередніх указів, 25-відсотковий тариф на сталь та алюміній без будь-яких винятків чи вилучень набуде чинності для Канади та всіх наших інших торговельних партнерів опівночі 12 березня", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що новий премʼєр Канади жорстко розкритикував політику адміністрації Трампа.

Ми раніше інформували, що Трамп посилює торговельну війну з Канадою та пропонує їй стати 51-м штатом США.

Читайте також: