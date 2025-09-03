Трамп сказав, чи планує виводити американських солдатів з Польщі

Трамп заперечив наміри вивести американські війська з Польщі

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не розглядав можливість виведення американських солдатів із Польщі. Під час зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким він назвав Польщу країною з «особливими стосунками» зі США. Водночас Трамп підтвердив, що розглядає таку можливість щодо інших європейських країн, що викликає занепокоєння серед деяких союзників по НАТО.

Про це пише The Guardian.

Позиція Трампа щодо НАТО та Польщі

Польща давно є одним із найвідданіших союзників США у Східній Європі та ключовим партнером у східному фланзі НАТО. Ця країна послідовно підтримує американську політику та активно інвестує у власну обороноздатність, значно перевищуючи цільовий показник НАТО щодо витрат на оборону. Така позиція вигідно відрізняє Польщу від інших членів Альянсу, які, за словами Трампа, приділяють недостатньо уваги та коштів своїй обороні.

Реклама

Трамп, який протягом свого першого президентського терміну неодноразово критикував європейських союзників за «недоплату» до загального бюджету НАТО, завжди відзначав Польщу як приклад для наслідування. Його остання заява підкреслює цю позицію та, ймовірно, спрямована на заспокоєння польського керівництва, яке побоюється можливого перегляду оборонних зобов’язань з боку США.

Трамп, однак, не уточнив, про які саме «інші країни» йдеться, але його натяк про можливе виведення військ з інших регіонів Європи може бути сигналом для тих союзників, які, на його думку, не виконують своїх фінансових зобов’язань перед Альянсом.

«Ми ніколи навіть не думали про виведення солдатів з Польщі. Ми думаємо про це щодо інших країн, але ми ніколи… ми з Польщею до кінця, і ми допоможемо Польщі захистити себе», — сказав Трамп.

Польща як відповідальний член НАТО

Під час обговорення американсько-польських відносин президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна не є «нахлібником» у НАТО, оскільки витрачає 4,7% свого ВВП на оборону. Це значно перевищує встановлений Альянсом мінімум у 2%.

Реклама

Він також додав, що найближчим часом Польща планує досягти нового цільового показника у 5% ВВП на оборону. Така заява є прямою відповіддю на заклики Трампа до країн НАТО збільшити витрати на оборону, і вона демонструє, що Польща прагне бути надійним та відповідальним партнером.

Навроцький також підкреслив, що «вперше в польській історії… поляки раді мати іноземних солдатів у Польщі», що є свідченням підтримки населенням країни посилення співпраці зі США у сфері безпеки. Дональд Трамп зазначив, що «Польща була однією з двох країн, які заплатили більше, ніж вони мали б, у рамках НАТО», що ще раз підкреслює його схвальне ставлення до оборонної політики Польщі.

Нагадаємо, Польща та Фінляндія хочуть відновити болота для захисту від можливого нападу Росії. На такий спосіб захисту східного флангу НАТО країни надихнув досвід війни в Україні.