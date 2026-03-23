Трамп сказав, чи є різниця в ударах по енергооб'єктах України та Ірану
Трамп заявив, що удари по Ірану відрізняються від атак Росії по Україні.
Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі удари по енергетичній інфраструктурі Ірану та порівняння з атаками Росії по українських об’єктах.
Про це йшлося під час спілкування Трампа з журналістами 23 березня, передає Clash Report.
Йому поставили запитання, чи відрізнятимуться потенційні удари по іранських електростанціях від агресивних дій Росії в Україні.
У відповідь Трамп заявив, що вважає такі ситуації різними.
«Я думаю, що це зовсім інше… Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли, але це зовсім інше», — сказав він.
Контекст заяви Трампа
Запитання журналіста про удари по енергооб’єктах пролунало на тлі обговорень можливих дій США щодо Ірану, зокрема варіантів ударів по енергосистемі.
Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення регулярно атакує енергетику України. Це призводить до масштабних відключень електроенергії.
Заява американського президента Трампа вже викликала дискусії щодо подвійних стандартів у підходах до оцінки ударів по критичній інфраструктурі.
Наразі Білий дім не надавав додаткових роз’яснень щодо можливих сценаріїв дій в Ірані.