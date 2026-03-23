Трамп сказав, чи є різниця в ударах по енергооб'єктах України та Ірану

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі удари по енергетичній інфраструктурі Ірану та порівняння з атаками Росії по українських об’єктах.

Про це йшлося під час спілкування Трампа з журналістами 23 березня, передає Clash Report.

Йому поставили запитання, чи відрізнятимуться потенційні удари по іранських електростанціях від агресивних дій Росії в Україні.

Реклама

У відповідь Трамп заявив, що вважає такі ситуації різними.

«Я думаю, що це зовсім інше… Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли, але це зовсім інше», — сказав він.

Контекст заяви Трампа

Запитання журналіста про удари по енергооб’єктах пролунало на тлі обговорень можливих дій США щодо Ірану, зокрема варіантів ударів по енергосистемі.

Нагадаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення регулярно атакує енергетику України. Це призводить до масштабних відключень електроенергії.

Реклама

Заява американського президента Трампа вже викликала дискусії щодо подвійних стандартів у підходах до оцінки ударів по критичній інфраструктурі.

Наразі Білий дім не надавав додаткових роз’яснень щодо можливих сценаріїв дій в Ірані.