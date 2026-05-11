Трамп сказав, на що готовий заради США

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті зробив емоційну заяву про готовність «прийняти кулю» заради країни. Також він похвалився економічними показниками США та висловився щодо Ірану.

Про це повідомляє Cladh Report.

Під час виступу американський лідер наголосив на економічних досягненнях своєї адміністрації та звернув увагу на ситуацію на фондовому ринку.

«Подивіться на цифри, подивіться на фондовий ринок. Зараз він вищий, ніж був на початку цієї війни. Я думав, що він впаде на 20–25%, і це було б нормально», — сказав він.

Згодом президент США емоційно додав, що готовий «прийняти кулю» заради держави, хоча й визнав, що це «жахливий вислів».

«Знаєте, я готовий, це жахливий вислів — прийняти кулю. Це жахливий вираз, особливо коли я його використовую. Але я готовий прийняти кулю за країну», — зазначив американський лідер.

Під час виступу Трамп також зачепив тему Ірану. Він назвав керівництво країни «божевільним» та пообіцяв «впоратися» з загрозами з боку Тегерана.

«Іран сказав мені: „Ви отримуєте ядерний пил, але вам доведеться його отримати“. Вони сказали: „Ви та Китай — єдині, хто може його отримати, бо об’єкти були знищені“», — зазначив він.

Керівництво Ірану очільник Штатів назвав «безчесними людьми».

«Я маю з ними справу. Я їм кажу: „Ви, люди, божевільні. Ви божевільні. Ви збожеволіли“», — зазначив Трамп.

Раніше Трамп заявиви, що переговори з Іраном щодо ядерної угоди опинилися на межі зриву. За його словами, Тегеран став «набагато агресивнішим» у комунікації останніми днями. Американський президент наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю та готові діяти жорстко. Він також заявив про можливість нових санкцій або інших кроків у разі провалу дипломатії. Водночас він зазначив, що все ще сподівається на досягнення домовленостей мирним шляхом.

