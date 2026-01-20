Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив заяви щодо війни в Україні, згадавши Кавказ, як «територію Путіна».

Про це йшлося під час виступу Трампа у Білому домі 20 січня.

Трамп заявив, що він намагається знайти шлях до закінчення війни між Росією та Україною, але процес ускладнює те, що сторони не готові одночасно до мирних домовленостей.

«Я намагаюся вирішити фінальне питання. Я працюю з Україною і Росією. Але коли Росія готова — Україна ще ні, а коли Україна готова, Росія вже закінчила» — зазначив Трамп.

Дональд Трамп наголосив на масштабі втрат, заявивши, що «у середньому гине 25 тисяч людей на місяць», ймовірно маючи на увазі РФ.

Він згадав ситуацію на Кавказі, назвавши регіон «територією Путіна» і підкресливши, що конфлікт там має давні корені.

«Але Путін сказав мені: я не можу повірити, що ти зможеш вирішити цю війну. Я працював над цим 10 років, бо це його територія», — заявив Трамп.

Він додав, що міжнародне врегулювання конфліктів завжди залежить від готовності сторін і що спроби швидкого врегулювання можуть зазнати невдачі через невідповідність часу та інтересів.

Експерти відзначають, що подібні заяви Трампа можуть мати політичний резонанс, особливо у контексті майбутніх переговорів та геополітичної ситуації на пострадянських територіях.

Тим часом представники США та РФ провели переговори на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, розмова тривала понад дві години. А Стів Віткофф у коментарі російським медіа, як і зазвичай, назвав ці перемовини «дуже позитивними».