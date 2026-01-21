Трамп сказав, що станеться у разі відмови віддати Гренландію

Президент США Дональд Трамп у Давосі / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі попередив Данію і Європу, що станеться у разі відмови передати Гренландію під контроль Сполучених Штатів.

Його заяву цитує Sky News.

Американський лідер заявив, що США прагнуть отримати «шматок льоду для захисту світу».

«Ми ніколи не просили нічого іншого», — сказав Дональд Трамп.

При цьому він звернувся безпосередньо до Данії та Європи.

«У них є вибір — ви можете сказати „так“, і ми будемо дуже вдячні. Або ви можете сказати „ні“, і ми запам’ятаємо», — пригрозив американський президент, не уточнивши змісту цієї погрози.

При цьому Трамп наголосив, що «сильна та безпечна Америка означає сильне НАТО».

Раніше у цьому ж виступіамериканський лідер заявив, що тільки США здатні гарантувати безпеку Гренландії, згадавши стратегічне розташування острова та зосереджені тут запаси рідкісноземельних елементів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі розкритикував Європу, заявивши, що континент «рухається не в правильному напрямку».