Трамп сказав, скільки разів США можуть знищити світ

Дональд Трамп / © Associated Press

США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, її вистачить на те, щоб «підірвати світ 150 разів».

Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв’ю CBS News.

«У нас є достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. У Росії також є багато ядерної зброї, і Китай теж матиме багато», — сказав Трамп.

Він також зазначив, що не хоче, щоб США були єдиною країною, яка не проводить ядерних випробувань. З його слів, такі випробування проводять усі, зокрема Росія, Китай, Північна Корея та Пакистан.

Нагадаємо, Трамп повідомив, що доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї після 33-річної перерви.

«Оскільки інші країни проводять програми випробувань, я доручив міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних засадах. Цей процес розпочнеться негайно», — написав він у соцмережі TruthSocial 30 жовтня. Тоді ж глава Білого дому зазначив, що США мають «більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна».

Поки незрозуміло, чи мав Трамп на увазі повноцінні ядерні вибухи, тестування засобів доставки чи ж субкритичні випробування, коли боєголовки перевіряються, але без самого вибуху.

США не проводять повноцінних випробувань ядерної зброї від 1992 року. Вашингтон підписав, але не ратифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року.