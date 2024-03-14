Трамп скоро зрозуміє, що ухвалити жодних угод з Путіним неможливо - Джонсон

Трамп у певний момент зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо.

Борис Джонсон, експрем’єр Великої Британії, впевнений, що Дональд Трамп зрозуміє неможливість укладання угоди з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це політик написав в колонці для NV.

За його словами, потрібно менше панікувати щодо можливої перемоги Трампа на виборах в США, оскільки саме він перший передав озброєння Україні, на відміну від попередника Барака Обами.

На думку Джонсона, Трамп у певний момент зрозуміє, що укладати будь-які угоди з Путіним неможливо.

"Тому я думаю, що зрештою він стане президентом, який допоможе захистити демократію та підтримати Україну. Щодо ультрареспубліканців, які виступають проти допомоги Україні, я думаю, що це зміниться після президентських виборів", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, що в Білому домі оголосили про екстрений пакет допомоги для України у вигляді зброї та обладнання на 300 мільйонів доларів.

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